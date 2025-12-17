Südzucker-Aktie unter Druck: Südzucker erwartet weiter schwierigen Zuckermarkt

Das Unternehmen erwartet daher auch im neuen Geschäftsjahr keine großen Sprünge. So dürfte der Umsatz weiter sinken und das operative Ergebnis allenfalls moderat steigen. Im Sommer hatte Südzucker bereits für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende Februar) seine Prognose wegen deutlich gesunkener Zuckerpreise und Absatzmengen gesenkt.

Marktexperten hatten sich für das neue Geschäftsjahr eine deutliche Ergebnissteigerung erhofft. Analyst Michael Kuhn von der Deutschen Bank wertete den Ausblick daher als Gewinnwarnung . Selbst die niedrigste Schätzung seiner Kollegen für das operative Ergebnis liege über der Zielspanne von Südzucker, monierte Kuhn.

Südzucker teilte am Dienstagabend nach Börsenschluss mit, dass es im Zuckersegment 2026/27 "keine signifikante" Ergebniserholung geben werde. Hingegen rechnet der Konzern sowohl bei der Tochter CropEnergies dank höherer Prämien auf Ethanolabsätze und geringerer Nettorohstoffkosten als auch in der Spezialitäten-Sparte dank steigender Absatzmengen mit deutlichen Ergebnissteigerungen.

Insgesamt dürfte der Umsatz in dem bis Ende Februar 2027 laufenden Geschäftsjahr leicht zurückgehen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sieht der Konzern bei 480 bis 680 Millionen Euro - und damit deutlich unter den Erwartungen von Analysten, die im Schnitt bislang 751 Millionen auf dem Zettel haben. Gegenüber dem Vorjahr wäre dies in der Mitte der Spanne ein moderater Anstieg.

Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr bekräftigte Südzucker. Der Umsatz dürfte von 9,7 auf 8,3 bis 8,7 Milliarden Euro sinken, das Ebitda sich von 723 auf 470 bis 570 Millionen Euro verschlechtern. Dabei geht Südzucker weiter von einem deutlichen Anstieg des Ebitda im dritten Quartal aus. Den Quartalsbericht will Südzucker am 13. Januar veröffentlichen.

So reagiert die Südzucker-Aktie

Bei Südzucker haben die Anleger am Mittwoch verstimmt auf einen gedämpften Ausblick reagiert. Zusätzlich belastet von einer Analystenabstufung, gab der Kurs des Zuckerkonzerns am späten Vormittag um mehr als fünf Prozent nach. Mit 9,13 Euro erreichten die Aktien ihren niedrigsten Stand seit 2008. Sie standen dabei wieder deutlich unter der 21-Tage-Linie, einem beliebten Indikator für den kurzfristigen Trend. Zuletzt verlieren sie via XETRA noch 5,92 Prozent auf 9,06 Euro.

Analyst Oliver Schwarz von Warburg Research sprach von einem enttäuschenden Ausblick auf das neue Geschäftsjahr, in dem Südzucker von einem weiter schwierigen Markt ausgeht. Im Kernsegment dürfte es daher 2026/27 "keine signifikante" Ergebniserholung geben, wurde mitgeteilt. Schwarz sieht eine Enttäuschung darin, dass es keine Fortschritte bei der Profitabilität gebe. Es konnte die Enttäuschung auch nicht mildern, dass bei der Tochter CropEnergies mit deutlichen Ergebnissteigerungen gerechnet wird.

Experte Leon Mühlenbruch vom Analysehaus MWB nahm die Nachrichten zum Anlass, um den Aktien eine Verkaufsempfehlung auszusprechen. Im Zuge der Abstufung auf "Sell" reduzierte er sein Kursziel auf 8,50 Euro und damit auf ein Niveau, das die Aktien nur im Oktober 2008 kurz unterschritten hatten. Der Experte argumentierte, die Schwäche im Zuckergeschäft halte an und eine kurzfristige Markterholung sei unwahrscheinlich.

MANNHEIM (dpa-AFX)