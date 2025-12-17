Südzucker Aktie
|9,00EUR
|-0,57EUR
|-5,91%
WKN: 729700 / ISIN: DE0007297004
Südzucker Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Südzucker mit einem Kursziel von 9,60 Euro auf "Hold" belassen. Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026/27 enttäusche, schrieb Oliver Schwarz am Mittwoch. Es sei eine deutlich negative Überraschung, dass sich das Unternehmen im Zucker-Geschäft selbst keine Fortschritte bei der Profitabilität zutraue./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Südzucker AG (Suedzucker AG) Hold
|
Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG)
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
9,60 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
9,01 €
|
Abst. Kursziel*:
6,55%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
9,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,67%
|
Analyst Name::
Oliver Schwarz
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)mehr Nachrichten
|
12:30
|AKTIE IM FOKUS 2: Enttäuschende Ziele belasten Südzucker - Tief seit 2008 (dpa-AFX)
|
12:27
|Handel in Frankfurt: SDAX fällt am Mittwochmittag zurück (finanzen.at)
|
11:04
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research lässt Südzucker auf 'Hold' - Ziel 11 Euro (dpa-AFX)
|
09:38
|AKTIE IM FOKUS: Enttäuschender Ausblick bringt Südzucker erneutes Tief seit 2008 (dpa-AFX)
|
09:30
|Impulsarmer Handel in Frankfurt: SDAX zum Start orientierungslos (finanzen.at)
|
21.11.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX beendet den Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
21.11.25