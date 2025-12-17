Südzucker Aktie

WKN: 729700 / ISIN: DE0007297004

Südzucker Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Südzucker mit einem Kursziel von 9,60 Euro auf "Hold" belassen. Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026/27 enttäusche, schrieb Oliver Schwarz am Mittwoch. Es sei eine deutlich negative Überraschung, dass sich das Unternehmen im Zucker-Geschäft selbst keine Fortschritte bei der Profitabilität zutraue./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Südzucker AG (Suedzucker AG) Hold
Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG) 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
9,60 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
9,01 € 		Abst. Kursziel*:
6,55%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
9,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,67%
Analyst Name::
Oliver Schwarz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

