HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Südzucker mit einem Kursziel von 9,60 Euro auf "Hold" belassen. Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026/27 enttäusche, schrieb Oliver Schwarz am Mittwoch. Es sei eine deutlich negative Überraschung, dass sich das Unternehmen im Zucker-Geschäft selbst keine Fortschritte bei der Profitabilität zutraue./rob/ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



