Südzucker Aktie
|9,26EUR
|-0,31EUR
|-3,24%
WKN: 729700 / ISIN: DE0007297004
Südzucker Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Südzucker mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Hold" belassen. Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026/27 sei praktisch eine Gewinnwarnung, schrieb Michael Kuhn in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Selbst die niedrigste Schätzung seiner Kollegen für das operative Ergebnis liege über der Zielspanne von Südzucker./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Südzucker AG (Suedzucker AG) Hold
|
Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
11,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
9,23 €
|
Abst. Kursziel*:
19,24%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
9,26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,85%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)mehr Nachrichten
|
09:38
|AKTIE IM FOKUS: Enttäuschender Ausblick bringt Südzucker erneutes Tief seit 2008 (dpa-AFX)
|
09:30
|Impulsarmer Handel in Frankfurt: SDAX zum Start orientierungslos (finanzen.at)
|
21.11.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX beendet den Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
21.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
21.11.25
|Börse Frankfurt: SDAX zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
10.11.25
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.11.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
22.10.25