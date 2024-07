Analyst vorsichtig zu NVIDIA-Aktie: Technische Warnsignale könnten bevorstehenden Kursrückgang andeuten

• NVIDIA großer Profiteur des KI-Hypes• Analyst sieht Warnsignale und erwartet Rückgang• "Strong Buy"-Rating für NVIDIA

NVIDIA-Aktie mit starker Performance

NVIDIA ist derzeit der große Profiteur des Hypes um das Trendthema künstliche Intelligenz und so konnte auch der Aktienkurs des Chipherstellers kräftig zulegen. Die NVIDIA-Aktie konnte im vergangenen Jahr an der US-Techbörse NASDAQ bereits um weit mehr als 200 Prozent zulegen und zeigt auch in diesem Jahr eine starke Performance. Seit Jahresbeginn ging es für die NVIDIA-Aktie bereits um 129,19 Prozent auf zuletzt 113,58 US-Dollar hoch (Stand: 29. Juli 2024).

Analyst erwartet Rückgang

Seit Anfang Juli haben die Papiere allerdings rund 8,5 Prozent an Wert verloren und ein Analyst befürchtet, dass der NVIDIA-Aktie weitere Verluste drohen. Er sieht laut Markets Insider mehrere technische Warnsignale und warnt vor einem Rückgang des Papiers.

So habe Javed Mirza, technischer Analyst bei Raymond James, in einer Kundenmitteilung erklärt, dass NVIDIA ein "mechanisches Verkaufssignal" basierend auf einem gleitenden Durchschnitts-Konvergenz/Divergenz-Indikator ausgelöst habe. Daneben sei der Preis der NVIDIA-Aktie unter den 50-Tage-Durchschnitt gefallen und das Volumen zeige erste Anzeichen von Verkaufsdruck. "[...] diese drei frühen technischen Negativsignale deuten deuten darauf hin, dass sich eine mittelfristige (1-3 Monate) Korrekturphase anzubahnen versucht", zitiert Markets Insider aus der Mitteilung.

Anleger sollten laut Mirza den 50-Tage-Durchschnitt von NVIDIA im Auge behalten, unter den die Aktie gefallen ist. Der Analyst glaubt, dass die Anteilsscheine möglicherweise bis auf 94,94 US-Dollar fallen könnte, sollten sie mehrere Tage unter dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt schließen, berichtet TipRanks.

NVIDIA-Aktie: Analysten insgesamt bullish

Insgesamt zeigen sich die Analysten jedoch nach wie vor zuversichtlich für die Anteilsscheine des Chip-Konzerns. Bei TipRanks haben 41 Wall Street-Analysten der NVIDIA-Aktie in den letzten drei Monaten ein 12-Monats-Kursziel verpasst. 37 der Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf und vier raten dazu, den Anteilsschein zu halten, während keine Verkaufsratings vorliegen. Dadurch ergibt sich ein "Strong Buy"-Rating für die NVIDIA-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 142,74 US-Dollar und damit 26,25 Prozent über dem aktuellen Kurs. Die Meinungen gehen hier allerdings deutlich auseinander: Das höchste Kursziel liegt bei 200 US-Dollar, was einen Anstieg um rund 77 Prozent impliziert, während das niedrigste Kursziel bei 90 US-Dollar und damit etwa 20 Prozent unter dem aktuellen Niveau liegt.

Redaktion finanzen.at