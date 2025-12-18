Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
18.12.2025 16:13:00
Android 16 QPR2: Pixel-Geräte erhalten zweites Dezember-Update
Google veröffentlicht zweites Update für Pixel-Geräte nach Android 16 QPR2, behebt Akku- und Touchscreen-Fehler. Treiber-Update für Pixel-10-GPU in Arbeit.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!