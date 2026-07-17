Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
17.07.2026 09:14:00
Android 17 QPR1: Google veröffentlicht Beta 7 mit Bugfixes
Google liefert nur zwei Wochen nach der Beta 6 das nächste Update für Android 17 QPR1 aus. Die Beta 7 fixt vornehmlich Bugs.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!