Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
01.07.2026 16:04:00
Android-Backup erlaubt das Ausschließen einzelner Apps
Google erweitert die Backupfunktion unter Android. Künftig können Nutzer gezielt einzelne Apps von der Sicherung in der Google Cloud ausschließen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!