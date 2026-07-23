Alphabet A Aktie

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WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

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23.07.2026 10:24:42

Alphabet A (ex Google) Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Alphabet A-Aktie nach Zahlen zum zweiten Quartal von 460 auf 420 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Stärke im Cloud- und Suchmaschinengeschäft belegten die Umsätze im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz, schrieb Doug Anmuth in einer Einschätzung am Donnerstag. Gleichzeitig stiegen allerdings die Kapitalausgaben des Technologiekonzerns. Kursrücksetzer rät der Experte für Käufe zu nutzen./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 01:58 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 01:58 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Overweight
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 420,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 342,09 		Abst. Kursziel*:
22,77%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 342,09 		Abst. Kursziel aktuell:
22,77%
Analyst Name::
Doug Anmuth 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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