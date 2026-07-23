NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 445 US-Dollar belassen. Der Umsatz des Technologiekonzerns im Cloud-Geschäft habe die Markterwartung um zehn Prozent überboten, schrieb Brent Thill in einer ersten Einschätzung vom Vortag. Das Geschäft mit Suchmaschinen habe sich solide entwickelt. Die operative Marge sei gesunken und liege unter der Konsensschätzung./rob/bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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