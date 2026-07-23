Alphabet A Aktie

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WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

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23.07.2026 10:25:37

Alphabet A (ex Google) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 445 US-Dollar belassen. Der Umsatz des Technologiekonzerns im Cloud-Geschäft habe die Markterwartung um zehn Prozent überboten, schrieb Brent Thill in einer ersten Einschätzung vom Vortag. Das Geschäft mit Suchmaschinen habe sich solide entwickelt. Die operative Marge sei gesunken und liege unter der Konsensschätzung./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Buy
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 445,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 342,09 		Abst. Kursziel*:
30,08%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 342,09 		Abst. Kursziel aktuell:
30,08%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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