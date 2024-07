Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Start nach

Das macht das Börsenbarometer in Europa aktuell.

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:13 Uhr um 0,59 Prozent leichter bei 4 940,74 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 4,253 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,195 Prozent auf 4 960,15 Punkte an der Kurstafel, nach 4 969,83 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 4 940,27 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 960,15 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, bei 5 051,31 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 09.04.2024, einen Stand von 4 990,90 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, bei 4 236,60 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 9,48 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 5 121,71 Punkte. Bei 4 380,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Deutsche Börse (+ 0,62 Prozent auf 187,90 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,27 Prozent auf 40,40 EUR), BASF (-0,12 Prozent auf 44,89 EUR), adidas (-0,14 Prozent auf 218,50 EUR) und BMW (-0,18 Prozent auf 86,96 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,03 Prozent auf 63,41 EUR), SAP SE (-0,92 Prozent auf 186,12 EUR), Siemens (-0,91 Prozent auf 175,54 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,89 Prozent auf 3,54 EUR) und Stellantis (-0,86 Prozent auf 17,86 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 577 800 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 390,668 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,49 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,23 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

