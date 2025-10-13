BASF Aktie

42,73EUR 0,51EUR 1,21%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

<
13.10.2025 15:07:42

BASF Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für BASF nach dem abgeschlossenen Verkauf des Lackgeschäfts auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 55 Euro belassen. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern sei mit seiner Transformationsstrategie auf dem richtigen Weg, schrieb Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 14:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 14:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

