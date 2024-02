Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX präsentiert sich mittags schwächer

Der SDAX bewegt sich am ersten Tag der Woche auf rotem Terrain.

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,26 Prozent schwächer bei 13 671,48 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 113,333 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,151 Prozent auf 13 728,43 Punkte an der Kurstafel, nach 13 707,69 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 644,62 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 13 728,43 Einheiten.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 05.01.2024, lag der SDAX noch bei 13 534,06 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 12 949,71 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 03.02.2023, mit 13 494,83 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2024 gab der Index bereits um 1,08 Prozent nach. Bei 14 067,87 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 13 230,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Hypoport SE (+ 3,15 Prozent auf 202,80 EUR), Befesa (+ 2,74 Prozent auf 33,76 EUR), Grand City Properties (+ 2,31 Prozent auf 9,09 EUR), PATRIZIA SE (+ 2,01 Prozent auf 8,12 EUR) und SFC Energy (+ 1,59 Prozent auf 17,86 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen Dürr (-4,69 Prozent auf 20,32 EUR), thyssenkrupp nucera (-3,71 Prozent auf 14,00 EUR), MorphoSys (-3,70 Prozent auf 40,60 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-2,66 Prozent auf 6,06 EUR) und adesso SE (-1,92 Prozent auf 97,20 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX sticht die pbb-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 496 463 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 11,540 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

SDAX-Fundamentaldaten im Blick

Unter den SDAX-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Südzucker-Aktie mit 4,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,95 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at