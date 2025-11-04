SFC Energy Aktie

SFC Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 756857 / ISIN: DE0007568578

Auftrag erhalten 04.11.2025 16:30:00

SFC Energy-Aktie gibt dennoch nach: SFC Energy erhält Millionenauftrag

Der Brennstoffzellenspezialist SFC Energy hat einen Folgeauftrag eines langjährigen Kunden aus dem Bereich der Standort-Sicherheits- und Überwachungsdienste erhalten.

Die Bestellung habe ein Volumen von 7,5 Millionen Euro, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Dienstag mit. Zum Vergleich: Für 2025 strebt SFC einen Umsatz zwischen 146,5 und 161 Millionen Euro an.

Die SFC Energy-Aktie notiert im XETRA-Handel am Dienstag zeitweise 1,68 Prozent tiefer bei 15,24 Euro.

/mis/zb

BRUNNTHAL (dpa-AFX)

