Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX gibt mittags nach

Am Freitag geht es im SDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 1,54 Prozent auf 15 960,11 Punkte nach unten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 80,821 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,748 Prozent auf 16 087,82 Punkte an der Kurstafel, nach 16 209,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 15 960,11 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 087,82 Zählern.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der SDAX bereits um 0,006 Prozent nach. Der SDAX lag vor einem Monat, am 14.10.2025, bei 16 998,90 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 14.08.2025, den Stand von 17 198,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.11.2024, wies der SDAX einen Wert von 13 376,49 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 14,93 Prozent aufwärts. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 206,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 183,63 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit Nagarro SE (+ 22,78 Prozent auf 55,25 EUR), CANCOM SE (+ 5,21 Prozent auf 26,25 EUR), INDUS (+ 3,88 Prozent auf 25,45 EUR), SMA Solar (+ 3,35 Prozent auf 29,58 EUR) und NORMA Group SE (+ 1,38 Prozent auf 13,26 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil Heidelberger Druckmaschinen (-9,64 Prozent auf 1,90 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-7,54 Prozent auf 80,90 EUR), Dürr (-5,84 Prozent auf 19,82 EUR), EVOTEC SE (-5,32 Prozent auf 5,16 EUR) und SFC Energy (-4,89 Prozent auf 13,62 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 647 084 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 6,331 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,01 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,07 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

