Index-Performance im Blick 07.11.2025 12:27:07

XETRA-Handel SDAX sackt mittags ab

Anleger in Frankfurt treten am Freitag den Rückzug an.

Am Freitag sinkt der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,27 Prozent auf 15 889,22 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 80,627 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,300 Prozent auf 15 980,56 Punkte an der Kurstafel, nach 15 932,76 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 15 888,10 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 063,84 Zählern.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang ein Minus von 5,08 Prozent. Vor einem Monat, am 07.10.2025, stand der SDAX noch bei 17 354,72 Punkten. Der SDAX lag noch vor drei Monaten, am 07.08.2025, bei 17 293,38 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.11.2024, stand der SDAX noch bei 13 427,02 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 14,42 Prozent. Bei 18 206,72 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 183,63 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Salzgitter (+ 4,06 Prozent auf 28,20 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,06 Prozent auf 31,02 EUR), STO SE (+ 2,44) Prozent auf 117,60 EUR), Klöckner (+ 1,70 Prozent auf 5,38 EUR) und Siltronic (+ 1,35 Prozent auf 46,48 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil MLP SE (-6,84 Prozent auf 6,40 EUR), EVOTEC SE (-6,12 Prozent auf 5,46 EUR), Formycon (-2,97 Prozent auf 19,60 EUR), SFC Energy (-2,54 Prozent auf 14,58 EUR) und Energiekontor (-2,52 Prozent auf 30,90 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 982 837 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 6,397 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Fokus

Die Mutares-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Mit 10,32 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

