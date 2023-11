Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX notiert letztendlich im Minus

Der TecDAX fiel am Abend.

Letztendlich tendierte der TecDAX im XETRA-Handel 1,58 Prozent tiefer bei 2 975,45 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 445,936 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,477 Prozent leichter bei 3 008,83 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 023,25 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 2 964,15 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 010,00 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 0,559 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 10.10.2023, wies der TecDAX einen Stand von 3 043,73 Punkten auf. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 10.08.2023, bei 3 157,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2022, lag der TecDAX-Kurs bei 3 068,01 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 2,37 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 3 350,46 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 788,38 Zählern.

Die Tops und Flops im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell ADTRAN (+ 7,09 Prozent auf 5,37 USD), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,07 Prozent auf 34,49 EUR), ATOSS Software (+ 0,47 Prozent auf 216,00 EUR), CANCOM SE (+ 0,37 Prozent auf 27,18 EUR) und SAP SE (+ 0,10 Prozent auf 134,86 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil United Internet (-7,25 Prozent auf 18,94 EUR), MorphoSys (-6,90 Prozent auf 29,00 EUR), Energiekontor (-6,02 Prozent auf 64,00 EUR), Bechtle (-5,17 Prozent auf 43,10 EUR) und EVOTEC SE (-4,38 Prozent auf 17,45 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Telefonica Deutschland-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 17 497 184 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 155,781 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Fokus

Die SMA Solar-Aktie weist mit 9,29 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die Telefonica Deutschland-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,60 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at