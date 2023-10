Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones verliert mittags

Am Mittwoch notiert der Dow Jones um 18:00 Uhr via NYSE 0,57 Prozent tiefer bei 33 802,44 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 10,566 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,376 Prozent auf 33 869,84 Punkte an der Kurstafel, nach 33 997,65 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 33 991,51 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 33 783,89 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0,089 Prozent abwärts. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 18.09.2023, den Wert von 34 624,30 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 18.07.2023, bei 34 951,93 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 18.10.2022, den Stand von 30 523,80 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 2,01 Prozent aufwärts. Bei 35 679,13 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. 31 429,82 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Procter Gamble (+ 1,84 Prozent auf 148,95 USD), McDonalds (+ 1,51 Prozent auf 254,94 USD), Chevron (+ 1,21 Prozent auf 169,61 USD), Boeing (+ 1,08 Prozent auf 187,60 USD) und Travelers (+ 0,81 Prozent auf 170,73 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Walgreens Boots Alliance (-4,05 Prozent auf 21,93 USD), Caterpillar (-3,14 Prozent auf 264,09 USD), Goldman Sachs (-1,96 Prozent auf 303,30 USD), Johnson Johnson (-1,87 Prozent auf 153,17 USD) und Home Depot (-1,86 Prozent auf 290,43 USD) unter Druck.

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 3 283 323 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,641 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie hat mit 6,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Mit 8,62 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at