Apple Aktie
|216,45EUR
|-3,10EUR
|-1,41%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Apple von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel leicht von 205,82 auf 205,16 US-Dollar gesenkt. Die aktuelle Bewertung preise überzogene Erwartungen an ein faltbares iPhone des Technologieriesen ein, begründete Edison Lee seine am Freitag vorliegenden Neubewertung. Die gute Nachfrage nach der jüngsten iPhone-17-Reihe gehe wohl auch eher auf die Preisgestaltung als auf Design- oder technologische Innovationen zurück./rob/gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 07:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 07:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Underperform
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 205,16
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
$ 257,13
|
Abst. Kursziel*:
-20,21%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
$ 257,47
|
Abst. Kursziel aktuell:
-20,32%
|
Analyst Name::
Edison Lee
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Apple Inc.mehr Nachrichten
|
14:21
|ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Apple auf 'Underperform' (dpa-AFX)
|
01.10.25
|UK makes new attempt to access Apple cloud data (Financial Times)
|
30.09.25