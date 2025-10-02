Apple Aktie
|218,15EUR
|0,35EUR
|0,16%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
02.10.2025 07:41:52
Apple Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 220 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Wartezeiten für das iPhone-17-Modell "Pro" hätten ihren Höhepunkt überschritten, schrieb David Vogt am Mittwoch. Für das Modell "Air" wirke die Nachfrage jedoch gedämpft, denn es sei problemlos erhältlich./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 16:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 16:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 220,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 255,45
|
Abst. Kursziel*:
-13,88%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 255,45
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13,88%
|
Analyst Name::
David Vogt
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|
01.10.25
|UK makes new attempt to access Apple cloud data (Financial Times)
|
26.09.25
|Optimismus in New York: Dow Jones zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
26.09.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones am Freitagnachmittag stärker (finanzen.at)
|
26.09.25
|Gute Stimmung in New York: Das macht der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
|
26.09.25
|NYSE-Handel: Dow Jones zum Start des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
25.09.25
|Handel in New York: Dow Jones beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
25.09.25
|Apple-Aktie fester: Apple fordert Änderungen am EU-Digital Markets Act (Dow Jones)
|
25.09.25
|Intel-Aktie erneut höher: Chipriese lotet weitere Investoren aus - Apple im Gespräch (dpa-AFX)
