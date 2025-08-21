NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

NASDAQ 100-Kursentwicklung 21.08.2025 22:35:47

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 sackt letztendlich ab

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 sackt letztendlich ab

Der NASDAQ 100 bewegte sich am Donnerstag auf rotem Terrain.

Der NASDAQ 100 bewegte sich im NASDAQ-Handel letztendlich um 0,46 Prozent leichter bei 23 142,58 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 0,287 Prozent schwächer bei 23 182,76 Punkten, nach 23 249,57 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 23 046,39 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23 264,27 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 2,32 Prozent. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 21.07.2025, bei 23 180,06 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 21.05.2025, mit 21 080,36 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 21.08.2024, mit 19 824,84 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 10,33 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 23 969,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit PDD (+ 4,20 Prozent auf 122,96 USD), Arm (+ 1,62 Prozent auf 133,28 USD), AppLovin A (+ 1,55 Prozent auf 418,76 USD), Baker Hughes (+ 1,42 Prozent auf 43,46 USD) und Zoom Communications (+ 1,40 Prozent auf 73,17 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Enphase Energy (-3,08 Prozent auf 34,58 USD), Costco Wholesale (-2,50 Prozent auf 969,68 USD), Fortinet (-2,34 Prozent auf 77,75 USD), Intuitive Surgical (-2,20 Prozent auf 469,88 USD) und Gilead Sciences (-2,18 Prozent auf 116,14 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 29 216 329 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,685 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Die Charter A-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Unter den Aktien im Index weist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

