Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Verlustzone

Der NASDAQ 100 verlor am Freitagabend an Boden.

Am Freitag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 2,05 Prozent schwächer bei 17 037,65 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,343 Prozent auf 17 334,71 Punkte an der Kurstafel, nach 17 394,31 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 16 973,94 Punkte, das Tageshoch hingegen 17 362,28 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 6,09 Prozent. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 19.03.2024, mit 18 032,20 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 19.01.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 17 314,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.04.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 13 088,71 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 2,98 Prozent zu Buche. Bei 18 464,70 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Walgreens Boots Alliance (+ 3,70 Prozent auf 18,24 USD), Autodesk (+ 2,79 Prozent auf 216,50 USD), Exelon (+ 2,37 Prozent auf 37,55 USD), Amgen (+ 2,35 Prozent auf 268,93 USD) und Charter A (+ 2,04 Prozent auf 265,21 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil NVIDIA (-10,00 Prozent auf 762,00 USD), Netflix (-9,09 Prozent auf 555,04 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-5,44 Prozent auf 146,64 USD), Marvell Technology (-4,77 Prozent auf 62,13 USD) und Micron Technology (-4,61 Prozent auf 106,77 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 26 834 788 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Microsoft mit 2,875 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 5,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,68 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at