Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite fällt zum Start des Mittwochshandels zurück

So bewegt sich der NASDAQ Composite am dritten Tag der Woche.

Am Mittwoch bewegt sich der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ 0,54 Prozent tiefer bei 16 927,71 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,826 Prozent leichter bei 16 879,35 Punkten in den Handel, nach 17 019,88 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 16 947,37 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 16 873,97 Einheiten.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ Composite bereits um 0,357 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.04.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 15 983,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.02.2024, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 16 091,92 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, den Wert von 12 975,69 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 14,64 Prozent. Bei 17 032,66 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14 477,57 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit SurModics (+ 20,43 Prozent auf 42,27 USD), Enzon Pharmaceuticals (+ 6,60 Prozent auf 0,14 USD), Encore Wire (+ 3,77 Prozent auf 288,35 USD), Taylor Devices (+ 3,75 Prozent auf 47,56 USD) und Bassett Furniture Industries (+ 2,76 Prozent auf 14,54 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Metalink (-96,90 Prozent auf 0,01 USD), JetBlue Airways (-5,96 Prozent auf 5,05 USD), Sify (-5,36 Prozent auf 1,59 USD), Nortech Systems (-5,04 Prozent auf 11,68 USD) und Neurocrine Biosciences (-4,61 Prozent auf 134,00 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite sticht die Anglo American-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 2 768 679 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,946 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Die Bed Bath Beyond-Aktie präsentiert mit 0,05 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Comtech Telecommunications-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

