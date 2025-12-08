Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|Lohnende Intel-Investition?
|
08.12.2025 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intel-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Die Intel-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 28,44 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 35,162 Intel-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Intel-Aktie auf 41,41 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 456,05 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 45,60 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von Intel betrug jüngst 197,10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
