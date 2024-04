Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Start des Dienstagshandels im Minus

Der NASDAQ Composite bewegt sich am Dienstagmorgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 1,39 Prozent schwächer bei 16 168,52 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 1,21 Prozent auf 16 199,24 Punkte an der Kurstafel, nach 16 396,83 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 16 207,47 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 142,27 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, einen Stand von 16 274,94 Punkten auf. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 02.01.2024, bei 14 765,94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, wurde der NASDAQ Composite mit 12 221,91 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 9,50 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 16 538,86 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Zählern erreicht.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Arundel (+ 18,42 Prozent auf 0,18 CHF), EXACT Sciences (+ 8,27 Prozent auf 76,23 USD), Roivant Sciences (+ 6,81 Prozent auf 11,14 USD), AngioDynamics (+ 5,83 Prozent auf 6,17 USD) und Nortech Systems (+ 4,73 Prozent auf 14,18 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen MicroStrategy (-10,40 Prozent auf 1 466,53 USD), Big 5 Sporting Goods (-6,14 Prozent auf 3,37 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-5,26 Prozent auf 7,02 USD), Align Technology (-5,13 Prozent auf 303,25 USD) und Agenus (-4,61 Prozent auf 0,56 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 083 950 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 2,914 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

In diesem Jahr hat die Bed Bath Beyond-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Mit 13,95 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at