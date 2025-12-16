NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
KI-Infrastruktur 16.12.2025 14:37:00

Neue Dynamik für die NVIDIA-Aktie: Was hinter dem SchedMD-Kauf steckt

Neue Dynamik für die NVIDIA-Aktie: Was hinter dem SchedMD-Kauf steckt

NVIDIA hat mit SchedMD einen führenden Open-Source-Softwareentwickler übernommen. Die Akquisition stärkt NVIDIAs Position im Bereich KI-Infrastruktur und Hochleistungsrechnen.

• NVIDIA übernimmt SchedMD, den führenden Entwickler der Slurm-Software
• Slurm ist ein Open-Source-Workload-Management-System für HPC und KI
• Die Software läuft auf mehr als der Hälfte der Top-100-Supercomputer weltweit

NVIDIA übernimmt SchedMD und dessen Slurm-Software

NVIDIA hat am 15. Dezember 2025 die Übernahme von SchedMD bekannt gegeben, dem führenden Entwickler des Open-Source-Workload-Management-Systems Slurm. Wie der Chiphersteller in einem Blogbeitrag mitteilte, soll die Akquisition das Open-Source-Ökosystem stärken und KI-Innovationen für Forscher, Entwickler und Unternehmen vorantreiben.

Slurm ist eine kritische Infrastrukturkomponente für Hochleistungsrechnen (HPC) und künstliche Intelligenz. Die Software wird in mehr als der Hälfte der zehn und der hundert leistungsstärksten Systeme auf der TOP500-Liste der Supercomputer eingesetzt. Sie übernimmt das Queuing, die Planung und die Zuweisung von Rechenressourcen - Aufgaben, die mit zunehmender Größe und Leistungsfähigkeit von HPC- und KI-Clustern immer wichtiger werden.

Slurm bleibt Open Source und herstellerneutral

NVIDIA betonte, dass Slurm auch nach der Übernahme als Open-Source-Software weiterentwickelt und herstellerneutral vertrieben werde. Die Software soll weiterhin für die gesamte HPC- und KI-Community verfügbar sein - unabhängig von der verwendeten Hardware- und Softwareumgebung.

Die beiden Unternehmen arbeiten laut NVIDIA bereits seit über einem Jahrzehnt zusammen. Wie TechCrunch unter Berufung auf die Ankündigung berichtete, wurde Slurm ursprünglich im Jahr 2002 eingeführt. SchedMD wurde 2010 von den führenden Slurm-Entwicklern Morris Jette und Danny Auble gegründet, wobei Auble das Unternehmen als CEO leitet. Die finanziellen Details der Transaktion wurden nicht offengelegt.

Bedeutung für NVIDIAs KI-Strategie

Die Übernahme fügt sich in NVIDIAs breitere Strategie ein, neben der Hardware auch die Software-Ebene für KI-Infrastruktur zu kontrollieren. Slurm ist eine wichtige Komponente für generative KI und wird von Entwicklern von Foundation Models genutzt, um das Training und die Inferenz von Modellen zu verwalten.

SchedMD-CEO Danny Auble bezeichnete die Übernahme laut NVIDIA als ultimative Bestätigung der kritischen Rolle von Slurm in den anspruchsvollsten HPC- und KI-Umgebungen weltweit. NVIDIAs Expertise im beschleunigten Rechnen werde die Entwicklung von Slurm vorantreiben, um den Anforderungen der nächsten Generation von KI und Supercomputing gerecht zu werden, so Auble weiter.

NVIDIA kündigte an, den Kunden von SchedMD weiterhin Open-Source-Softwaresupport, Schulungen und Entwicklung für Slurm anzubieten. Zu den Hunderten von Kunden zählen Cloud-Anbieter, Hersteller, KI-Unternehmen und Forschungslabore aus Branchen wie autonomes Fahren, Gesundheitswesen, Energie, Finanzdienstleistungen und dem öffentlichen Sektor.

Am Dienstag zeigt sich die NVIDIA-Aktie vorbörslich freundlich. Im NASDAQ-Vorhandel legt das Papier zeitweise um 0,73 Prozent zu und notiert bei 177,58 US-Dollar.

D. Maier / Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

ServiceNow-Aktie fällt: Zukaufsgerüchte und Analystenstimme belasten den Kurs

Bildquelle: michelmond / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu NVIDIA Corp.mehr Analysen

09.12.25 NVIDIA Buy UBS AG
09.12.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
26.11.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
24.11.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
20.11.25 NVIDIA Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

NVIDIA Corp. 150,08 0,00% NVIDIA Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Wichtige US-Daten im Fokus: ATX-Anleger zurückhaltend -- DAX auf rotem Terrain -- US-Börsen stabil erwartet -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche wenig bewegt. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. Die Wall Street dürfte wenig bewegt starten. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen