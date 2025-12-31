Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 nachmittags in Rot

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 15:41 Uhr um 0,23 Prozent tiefer bei 8 149,50 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,452 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,258 Prozent auf 8 147,05 Punkte an der Kurstafel, nach 8 168,15 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 8 149,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 8 118,48 Punkten.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 0,270 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, einen Stand von 8 122,71 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wies der CAC 40 7 895,94 Punkte auf. Am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 380,74 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 10,22 Prozent aufwärts. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 314,23 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6 763,76 Punkten.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im CAC 40 sticht die Crédit Agricole-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 0 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 312,565 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der CAC 40-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,25 erwartet. Die Carrefour-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,86 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at