Angespannte Stimmung in Wien: So performt der ATX aktuell

ATX-Handel am Nachmittag.

Um 15:42 Uhr fällt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,69 Prozent auf 3 555,43 Punkte zurück. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 115,162 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,019 Prozent auf 3 580,97 Punkte an der Kurstafel, nach 3 580,28 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 3 581,67 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 554,31 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 0,517 Prozent. Der ATX stand noch vor einem Monat, am 25.03.2024, bei 3 496,32 Punkten. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 25.01.2024, bei 3 437,99 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 25.04.2023, den Stand von 3 234,72 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 4,20 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 598,65 Punkten. Bei 3 305,62 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

ATX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell OMV (+ 0,32 Prozent auf 43,36 EUR), EVN (+ 0,18 Prozent auf 27,90 EUR), Wienerberger (+ 0,06 Prozent auf 32,34 EUR), Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 32,20 EUR) und CA Immobilien (+ 0,00 Prozent auf 30,36 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Andritz (-4,52 Prozent auf 52,85 EUR), Lenzing (-2,31 Prozent auf 29,65 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,28 Prozent auf 111,20 EUR), Raiffeisen (-1,42 Prozent auf 18,04 EUR) und voestalpine (-1,12 Prozent auf 24,82 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 280 841 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Verbund mit 24,493 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,54 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

