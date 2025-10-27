Montagshandel in Wien: ATX am Mittag mit Zuschlägen

Am Montagmittag halten sich die Börsianer in Wien zurück.

Um 12:09 Uhr klettert der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,11 Prozent auf 4 671,36 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 137,311 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,000 Prozent höher bei 4 666,25 Punkten in den Montagshandel, nach 4 666,25 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Montag sein Tagestief bei 4 650,49 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 686,77 Punkten lag.

ATX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, den Wert von 4 654,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, bei 4 575,47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, wies der ATX 3 583,16 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 27,75 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 4 857,40 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 481,22 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 4,14 Prozent auf 31,45 EUR), CA Immobilien (+ 1,88 Prozent auf 24,94 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,74 Prozent auf 12,88 EUR), Vienna Insurance (+ 1,13 Prozent auf 44,90 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,91 Prozent auf 83,05 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil DO (-1,84 Prozent auf 213,00 EUR), Lenzing (-1,35 Prozent auf 25,55 EUR), Andritz (-1,34 Prozent auf 62,45 EUR), OMV (-0,69 Prozent auf 45,84 EUR) und PORR (-0,69 Prozent auf 28,80 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die AT S (AT&S)-Aktie. 101 339 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 31,943 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Blick

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 6,56 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Mit 9,37 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

