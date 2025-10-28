Schoeller-Bleckmann Aktie

WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652

ATX im Blick 28.10.2025 09:29:05

Zurückhaltung in Wien: ATX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer

Zurückhaltung in Wien: ATX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer

Der ATX kann seine Vortagesgewinne am Dienstagmorgen nicht halten.

Am Dienstag geht es im ATX um 09:10 Uhr via Wiener Börse um 0,25 Prozent auf 4 670,50 Punkte nach unten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 137,311 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,003 Prozent tiefer bei 4 681,98 Punkten in den Handel, nach 4 682,14 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 4 667,95 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 682,63 Zähler.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 654,25 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 558,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2024, wurde der ATX auf 3 604,55 Punkte taxiert.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 27,72 Prozent aufwärts. Bei 4 857,40 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 481,22 Punkten.

ATX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit CA Immobilien (+ 0,56 Prozent auf 25,00 EUR), Österreichische Post (+ 0,50 Prozent auf 30,00 EUR), DO (+ 0,47 Prozent auf 215,00 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,31 Prozent auf 12,88 EUR) und Lenzing (+ 0,00 Prozent auf 25,35 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen AT S (AT&S) (-1,75 Prozent auf 30,85 EUR), STRABAG SE (-1,26 Prozent auf 70,40 EUR), voestalpine (-1,01 Prozent auf 31,28 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,70 Prozent auf 28,50 EUR) und Wienerberger (-0,67 Prozent auf 26,60 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Im ATX sticht die AT S (AT&S)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 7 590 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 32,409 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der ATX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,56 zu Buche schlagen. Im Index weist die OMV-Aktie mit 9,56 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

