Montagshandel in Wien: ATX Prime nachmittags mit Zuschlägen

Mit dem ATX Prime geht es am Montag aufwärts.

Der ATX Prime verbucht im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr Gewinne in Höhe von 0,26 Prozent auf 2 337,70 Punkte. In den Montagshandel ging der ATX Prime 0,000 Prozent höher bei 2 331,75 Punkten, nach 2 331,75 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 2 324,25 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 341,14 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 2 324,12 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wurde der ATX Prime mit 2 297,52 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 784,76 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 28,03 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 2 428,97 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 745,07 Zählern erreicht.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 2,98 Prozent auf 31,10 EUR), Marinomed Biotech (+ 2,56 Prozent auf 20,00 EUR), AMAG (+ 2,10 Prozent auf 24,30 EUR), CA Immobilien (+ 1,96 Prozent auf 24,96 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1,90 Prozent auf 12,90 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Kapsch TrafficCom (-8,47 Prozent auf 6,70 EUR), Frequentis (-2,89 Prozent auf 73,80 EUR), FACC (-1,69 Prozent auf 8,72 EUR), Lenzing (-1,35 Prozent auf 25,55 EUR) und Polytec (-1,30 Prozent auf 3,03 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die AT S (AT&S)-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 164 863 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 31,943 Mrd. Euro.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Blick

Die Marinomed Biotech-Aktie hat mit 1,69 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,37 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

