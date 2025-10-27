Freundlicher Handel: Anleger lassen ATX schlussendlich steigen

Der ATX bewegte sich im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 0,34 Prozent fester bei 4 682,14 Punkten. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 137,311 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 4 666,25 Punkte an der Kurstafel, nach 4 666,25 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 4 650,49 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 686,77 Zählern.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, notierte der ATX bei 4 654,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, lag der ATX bei 4 575,47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, bei 3 583,16 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 28,04 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 857,40 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 481,22 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 3,97 Prozent auf 31,40 EUR), Vienna Insurance (+ 2,14 Prozent auf 45,35 EUR), CA Immobilien (+ 1,55 Prozent auf 24,86 EUR), Erste Group Bank (+ 1,46 Prozent auf 83,50 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1,42 Prozent auf 12,84 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Lenzing (-2,12 Prozent auf 25,35 EUR), DO (-1,38 Prozent auf 214,00 EUR), OMV (-0,74 Prozent auf 45,82 EUR), Andritz (-0,55 Prozent auf 62,95 EUR) und Wienerberger (-0,45 Prozent auf 26,78 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 231 720 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 31,943 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus

Im ATX präsentiert die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,37 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at