ATX-Papier Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lenzing-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Lenzing-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Lenzing-Anteilen an der Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 49,60 EUR. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Lenzing-Aktie investiert hat, hat nun 20,161 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.10.2025 522,18 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 25,90 EUR belief. Damit wäre die Investition um 47,78 Prozent gesunken.

Lenzing wurde am Markt mit 1,00 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at