SPI-Papier SGS SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SGS SA von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in SGS SA-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit SGS SA-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die SGS SA-Aktie an diesem Tag bei 85,20 CHF. Bei einem SGS SA-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,737 SGS SA-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 059,15 CHF, da sich der Wert eines SGS SA-Papiers am 19.12.2025 auf 90,24 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 5,92 Prozent.

Der Marktwert von SGS SA betrug jüngst 17,47 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at