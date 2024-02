Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 fällt am Donnerstagmittag

Am Donnerstag verbucht der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX Verluste in Höhe von 0,19 Prozent auf 4 227,33 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,025 Prozent leichter bei 4 234,15 Punkten, nach 4 235,22 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 241,62 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4 224,99 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der STOXX 50 bereits um 0,401 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 08.01.2024, einen Stand von 4 102,86 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 08.11.2023, den Wert von 3 884,10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.02.2023, betrug der STOXX 50-Kurs 3 888,32 Punkte.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 3,31 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 250,97 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit BAT (+ 6,42 Prozent auf 24,68 GBP), Unilever (+ 2,49 Prozent auf 39,99 GBP), UBS (+ 1,63 Prozent auf 24,29 CHF), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,43 Prozent auf 42,69 EUR) und Richemont (+ 1,39 Prozent auf 130,95 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil AstraZeneca (-5,72 Prozent auf 98,90 GBP), Bayer (-2,20 Prozent auf 28,07 EUR), Novartis (-1,64 Prozent auf 89,24 CHF), Zurich Insurance (-1,59 Prozent auf 434,40 CHF) und HSBC (-1,24 Prozent auf 6,20 GBP).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 5 230 337 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 hat die Novo Nordisk-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 486,314 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

Die Bayer-Aktie hat mit 5,17 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Mit 10,54 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

