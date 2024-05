Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zum Start in Rot

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:27 Uhr um 0,42 Prozent schwächer bei 18 660,50 Punkten.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 18 744,00 Punkte, das Tagestief hingegen 18 642,00 Zähler.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 22.04.2024, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 17 940,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 22.02.2024, den Wert von 17 416,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.05.2023, wurde der LUS-DAX mit 16 225,00 Punkten berechnet.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 11,45 Prozent. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 18 888,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,00 Zählern.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Commerzbank (+ 0,48 Prozent auf 15,72 EUR), Symrise (+ 0,39 Prozent auf 104,20 EUR), Zalando (+ 0,33 Prozent auf 24,04 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,26 Prozent auf 462,10 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,18 Prozent auf 22,17 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,65 Prozent auf 65,04 EUR), BMW (-2,51 Prozent auf 92,44 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,91 Prozent auf 28,22 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,80 Prozent auf 117,00 EUR) und Porsche (-1,78 Prozent auf 78,16 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im LUS-DAX sticht die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 354 348 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 209,377 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,67 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at