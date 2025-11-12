BMW Aktie
|89,20EUR
|1,92EUR
|2,20%
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
BMW Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BMW von 85 auf 88 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aussichten für 2026 schienen besser als bisher gedacht, schrieb Philippe Houchois am Dienstagabend im Nachgang des jüngsten Quartalsberichts. Er stellte dabei auf geringeren Zoll-Gegenwind und einen besseren Absatzmix in den USA ab. Auch der erste Eindruck von der "Neuen Klasse" rechtfertige die hohen Erwartungen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 19:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 19:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Hold
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
88,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
87,62 €
|
Abst. Kursziel*:
0,43%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
89,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,35%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BMW AGmehr Nachrichten
|
15:58
|Gewinne in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 verbucht am Mittwochmittag Gewinne (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
11.11.25
|Gewinne in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 am Mittag steigen (finanzen.at)
|
11.11.25