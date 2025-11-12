BMW Aktie

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

12.11.2025 06:19:55

BMW Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BMW von 85 auf 88 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aussichten für 2026 schienen besser als bisher gedacht, schrieb Philippe Houchois am Dienstagabend im Nachgang des jüngsten Quartalsberichts. Er stellte dabei auf geringeren Zoll-Gegenwind und einen besseren Absatzmix in den USA ab. Auch der erste Eindruck von der "Neuen Klasse" rechtfertige die hohen Erwartungen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 19:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 19:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW AG Hold
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
88,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
87,62 € 		Abst. Kursziel*:
0,43%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
89,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1,35%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

