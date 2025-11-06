ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Die Münchner erarbeiteten sich Anlegervertrauen zurück, schrieb Patrick Hummel am Mittwochnachmittag in seinem Resümee zum Quartalsbericht./rob/ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 14:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.