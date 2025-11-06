BMW Aktie
|84,24EUR
|-1,18EUR
|-1,38%
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
06.11.2025 12:02:27
BMW Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Die Münchner erarbeiteten sich Anlegervertrauen zurück, schrieb Patrick Hummel am Mittwochnachmittag in seinem Resümee zum Quartalsbericht./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 14:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Buy
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
95,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
84,74 €
|
Abst. Kursziel*:
12,11%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
84,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,77%
|
Analyst Name::
Patrick Hummel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
