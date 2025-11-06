BMW Aktie

84,24EUR -1,18EUR -1,38%
BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
06.11.2025 12:02:27

BMW Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Die Münchner erarbeiteten sich Anlegervertrauen zurück, schrieb Patrick Hummel am Mittwochnachmittag in seinem Resümee zum Quartalsbericht./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 14:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW AG Buy
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
84,74 € 		Abst. Kursziel*:
12,11%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
84,24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,77%
Analyst Name::
Patrick Hummel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BMW AGmehr Nachrichten