Gute Stimmung in Frankfurt: DAX nachmittags stärker

Um 15:41 Uhr erhöht sich der DAX im XETRA-Handel um 1,11 Prozent auf 23 419,55 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,000 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,969 Prozent höher bei 23 387,42 Punkten in den Handel, nach 23 162,92 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 23 314,34 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 23 478,78 Einheiten.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der DAX bereits um 1,97 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.10.2025, wies der DAX einen Stand von 24 258,80 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2025, erreichte der DAX einen Stand von 24 276,97 Punkten. Der DAX stand vor einem Jahr, am 20.11.2024, bei 19 004,78 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 16,95 Prozent nach oben. Bei 24 771,34 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 489,91 Punkten registriert.

Tops und Flops im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 4,20 Prozent auf 1 663,00 EUR), Siemens Energy (+ 3,49 Prozent auf 112,75 EUR), QIAGEN (+ 3,40) Prozent auf 39,37 EUR), RWE (+ 2,23 Prozent auf 44,89 EUR) und Siemens (+ 1,85 Prozent auf 222,65 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Beiersdorf (-1,38 Prozent auf 87,46 EUR), Henkel vz (-1,17 Prozent auf 69,22 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,97 Prozent auf 93,86 EUR), BASF (-0,86 Prozent auf 42,73 EUR) und Symrise (-0,83 Prozent auf 69,22 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 445 081 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 233,809 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,18 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

