WKN DE: A40ZZU / ISIN: NL0015002CX3

LUS-DAX-Kursverlauf 20.11.2025 15:59:10

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX klettert am Nachmittag

Der LUS-DAX macht am Donnerstagnachmittag Gewinne.

Um 15:57 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,62 Prozent auf 23 460,00 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 23 306,50 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 473,00 Zählern.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 20.10.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 339,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 20.08.2025, bei 24 303,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor einem Jahr, am 20.11.2024, mit 19 099,00 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 17,51 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 24 773,50 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 821,00 Punkten markiert.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 4,20 Prozent auf 1 663,00 EUR), Siemens Energy (+ 3,49 Prozent auf 112,75 EUR), QIAGEN (+ 3,40 Prozent auf 39,37 EUR), RWE (+ 2,23 Prozent auf 44,89 EUR) und Siemens (+ 1,85 Prozent auf 222,65 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Beiersdorf (-1,38 Prozent auf 87,46 EUR), Henkel vz (-1,17 Prozent auf 69,22 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,97 Prozent auf 93,86 EUR), BASF (-0,86 Prozent auf 42,73 EUR) und Symrise (-0,83 Prozent auf 69,22 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 2 445 081 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 233,809 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 5,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,18 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BASF-Aktie zu erwarten.

