Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX sackt schlussendlich ab
Am Donnerstag fiel der LUS-DAX via XETRA letztendlich um 0,55 Prozent auf 23 187,00 Punkte zurück.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 23 509,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 23 187,00 Einheiten.
LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.10.2025, lag der LUS-DAX bei 24 339,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2025, lag der LUS-DAX noch bei 24 303,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 20.11.2024, den Wert von 19 099,00 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 16,14 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit QIAGEN (+ 3,60 Prozent auf 39,44 EUR), Siemens Energy (+ 2,89 Prozent auf 112,10 EUR), RWE (+ 2,71 Prozent auf 45,10 EUR), Rheinmetall (+ 2,57 Prozent auf 1 637,00 EUR) und Siemens (+ 1,14 Prozent auf 221,10 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Daimler Truck (-1,82 Prozent auf 35,07 EUR), Symrise (-1,72 Prozent auf 68,60 EUR), Henkel vz (-1,09 Prozent auf 69,28 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,08 Prozent auf 93,76 EUR) und Beiersdorf (-1,04 Prozent auf 87,76 EUR).
Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 016 396 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 233,809 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick
Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 5,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,18 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
