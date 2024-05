Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX verliert zum Handelsende

Der SDAX gab am Abend nach.

Zum Handelsende tendierte der SDAX im XETRA-Handel 0,54 Prozent tiefer bei 15 115,34 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 123,347 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,045 Prozent auf 15 190,54 Punkte an der Kurstafel, nach 15 197,37 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 15 082,09 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15 196,83 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, wurde der SDAX mit 13 932,74 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 21.02.2024, lag der SDAX bei 13 725,51 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, stand der SDAX bei 13 653,86 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 9,36 Prozent zu. Bei 15 232,95 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 230,25 Punkten.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit Kontron (+ 2,32 Prozent auf 20,32 EUR), Deutsche Beteiligungs (+ 2,20 Prozent auf 27,85 EUR), STRATEC SE (+ 2,19 Prozent auf 44,25 EUR), flatexDEGIRO (+ 1,65 Prozent auf 13,26 EUR) und Drägerwerk (+ 1,58 Prozent auf 51,50 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen Dermapharm (-4,83 Prozent auf 35,50 EUR), MLP SE (-4,80 Prozent auf 6,15 EUR), PVA TePla (-3,53 Prozent auf 19,13 EUR), TAKKT (-3,29 Prozent auf 12,36 EUR) und Vitesco Technologies (-3,02 Prozent auf 67,35 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 834 231 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX weist die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 16,200 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Im SDAX hat die TRATON-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die HAMBORNER REIT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,31 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at