Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 notiert zum Start im Minus

Am Freitag notiert der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,11 Prozent schwächer bei 8 276,61 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,549 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,000 Prozent auf 8 285,34 Punkte an der Kurstafel, nach 8 285,34 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8 297,01 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8 275,80 Punkten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der FTSE 100 bereits um 0,015 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 07.05.2024, einen Stand von 8 313,67 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 07.03.2024, den Wert von 7 692,46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.06.2023, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 624,34 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 7,19 Prozent zu Buche. Bei 8 474,41 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit ConvaTec (+ 1,04 Prozent auf 2,53 GBP), Fresnillo (+ 1,00 Prozent auf 5,99 GBP), Entain (+ 0,93 Prozent auf 7,29 GBP), Pershing Square (+ 0,74 Prozent auf 42,49 GBP) und Vodafone Group (+ 0,54 Prozent auf 0,73 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil Intermediate Capital Group (-1,64 Prozent auf 22,78 GBP), Anglo American (-1,22 Prozent auf 23,83 GBP), Howden Joinery Group (-0,95 Prozent auf 8,89 GBP), BT Group (-0,88 Prozent auf 1,33 GBP) und 3i (-0,71 Prozent auf 29,31 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 2 204 733 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von AstraZeneca mit 227,870 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,40 erwartet. Mit 10,83 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Phoenix Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at