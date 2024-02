Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones fällt zum Handelsende

Der Dow Jones notierte am Montagabend im Minus.

Zum Handelsende bewegte sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,71 Prozent schwächer bei 38 380,12 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 11,570 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,534 Prozent schwächer bei 38 448,10 Punkten in den Montagshandel, nach 38 654,42 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Montag bei 38 220,40 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 38 633,88 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 05.01.2024, wies der Dow Jones 37 466,11 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, wies der Dow Jones 34 061,32 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 03.02.2023, bei 33 926,01 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 1,76 Prozent zu. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 38 783,62 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Caterpillar (+ 2,00 Prozent auf 321,40 USD), Apple (+ 0,98 Prozent auf 187,68 USD), Salesforce (+ 0,86 Prozent auf 288,11 USD), Intel (+ 0,40 Prozent auf 42,77 USD) und Procter Gamble (+ 0,08 Prozent auf 158,21 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil McDonalds (-3,73 Prozent auf 285,97 USD), 3M (-2,26 Prozent auf 92,73 USD), Walgreens Boots Alliance (-2,12 Prozent auf 22,16 USD), Verizon (-1,78 Prozent auf 41,38 USD) und Honeywell (-1,58 Prozent auf 193,01 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 18 971 695 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,834 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,72 Prozent bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie an.

