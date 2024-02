Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Am Montagabend agierten die Anleger in New York vorsichtiger.

Am Montag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 0,20 Prozent leichter bei 15 597,68 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,096 Prozent auf 15 613,99 Punkte an der Kurstafel, nach 15 628,95 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 15 637,88 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 15 471,68 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 05.01.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 14 524,07 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 13 478,28 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.02.2023, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 12 006,95 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 5,63 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 15 664,21 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 477,57 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Landec (+ 16,02 Prozent auf 7,53 USD), Sangamo Therapeutics (+ 13,91 Prozent auf 0,56 USD), ON Semiconductor (+ 9,54 Prozent auf 77,59 USD), Ebix (+ 8,97 Prozent auf 2,55 USD) und IDEXX Laboratories (+ 8,53 Prozent auf 572,12 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen New York Community Bancorp (-10,60 Prozent auf 5,40 USD), Ballard Power (-7,65 Prozent auf 3,02 USD), Cutera (-7,36 Prozent auf 2,39 USD), Escalon Medical (-7,14 Prozent auf 0,20 USD) und Sify (-6,67 Prozent auf 1,26 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 18 971 695 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 2,834 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SIGA Technologies-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,20 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 41,02 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

