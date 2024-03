Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsende Abschläge

Der NASDAQ Composite verlor am Abend an Boden.

Der NASDAQ Composite sank im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0,41 Prozent auf 16 207,51 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,066 Prozent auf 16 264,21 Punkte an der Kurstafel, nach 16 274,94 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 16 199,06 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 16 289,06 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, den Stand von 15 628,95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.12.2023, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 14 185,49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 11 689,01 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 9,76 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 16 302,24 Punkte. Bei 14 477,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit American Bio Medica (+ 100,00 Prozent auf 0,00 USD), MicroStrategy (+ 23,59 Prozent auf 1 334,01 USD), Nektar Therapeutics (+ 15,38 Prozent auf 0,90 USD), Compugen (+ 11,74 Prozent auf 2,95 USD) und Atrion (+ 8,26 Prozent auf 388,50 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil New York Community Bancorp (-23,10 Prozent auf 2,73 USD), Computer Programs and Systems (-16,54 Prozent auf 7,67 USD), Enzon Pharmaceuticals (-16,11 Prozent auf 0,07 USD), Cutera (-10,58 Prozent auf 2,16 USD) und Cogent Communications (-9,34 Prozent auf 71,21 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 21 391 480 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 2,844 Bio. Euro heraus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,05 zu Buche schlagen. Die CRESUD-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 73,37 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at