Anleger in Wien halten sich zurück: ATX fällt am Mittag

Um 12:09 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,70 Prozent tiefer bei 3 253,89 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 111,785 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,002 Prozent auf 3 276,91 Punkte an der Kurstafel, nach 3 276,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 250,46 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 277,86 Zählern.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, betrug der ATX-Kurs 3 034,48 Punkte. Vor drei Monaten, am 21.08.2023, wurde der ATX auf 3 115,32 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 21.11.2022, wies der ATX einen Wert von 3 210,26 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 2,98 Prozent nach oben. Bei 3 560,30 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 006,71 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit Wienerberger (+ 1,59 Prozent auf 25,56 EUR), CA Immobilien (+ 1,23 Prozent auf 28,80 EUR), Raiffeisen (+ 0,95 Prozent auf 15,94 EUR), Telekom Austria (+ 0,86 Prozent auf 7,01 EUR) und voestalpine (+ 0,23 Prozent auf 26,10 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Schoeller-Bleckmann (-5,79 Prozent auf 43,15 EUR), AT S (AT&S) (-2,62 Prozent auf 26,06 EUR), OMV (-1,81 Prozent auf 40,17 EUR), Verbund (-1,75 Prozent auf 84,10 EUR) und Lenzing (-1,51 Prozent auf 39,10 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die IMMOFINANZ-Aktie. 197 378 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 29,652 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

Im ATX verzeichnet die Raiffeisen-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,47 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

