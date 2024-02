Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime notiert im Minus

Am Freitag notiert der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,69 Prozent tiefer bei 1 706,26 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,007 Prozent auf 1 718,06 Punkte an der Kurstafel, nach 1 718,18 Punkten am Vortag.

Bei 1 718,81 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 1 703,93 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verlor der ATX Prime bereits um 0,573 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.01.2024, erreichte der ATX Prime einen Stand von 1 703,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.11.2023, wies der ATX Prime einen Wert von 1 630,83 Punkten auf. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 23.02.2023, bei 1 744,71 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 sank der Index bereits um 0,453 Prozent. Bei 1 750,09 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 1 664,49 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Polytec (+ 1,80 Prozent auf 3,40 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,14 Prozent auf 8,90 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,71 Prozent auf 21,25 EUR), Addiko Bank (+ 0,66 Prozent auf 15,30 EUR) und Wienerberger (+ 0,56 Prozent auf 32,28 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil PORR (-2,90 Prozent auf 14,06 EUR), OMV (-2,70 Prozent auf 40,43 EUR), Raiffeisen (-2,25 Prozent auf 20,00 EUR), Marinomed Biotech (-2,13 Prozent auf 23,00 EUR) und AT S (AT&S) (-1,57 Prozent auf 20,02 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 226 937 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 22,374 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,10 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Semperit-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,27 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

