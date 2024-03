Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Der SLI fällt am ersten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zurück.

Um 09:12 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,19 Prozent tiefer bei 1 909,61 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,086 Prozent tiefer bei 1 911,64 Punkten in den Handel, nach 1 913,29 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 1 911,83 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 908,97 Punkten lag.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, einen Wert von 1 840,06 Punkten auf. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 18.12.2023, bei 1 782,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, wurde der SLI auf 1 674,66 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 8,28 Prozent aufwärts. Bei 1 931,53 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 742,94 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit ams (+ 2,05 Prozent auf 1,09 CHF), Lonza (+ 1,60 Prozent auf 481,60 CHF), Geberit (+ 0,53 Prozent auf 531,60 CHF), SGS SA (+ 0,47 Prozent auf 84,86 CHF) und Lindt (+ 0,36 Prozent auf 11 040,00 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Logitech (-6,58 Prozent auf 78,70 CHF), Sandoz (-1,31 Prozent auf 27,88 CHF), Alcon (-0,69 Prozent auf 75,00 CHF), Holcim (-0,57 Prozent auf 77,14 CHF) und Julius Bär (-0,54 Prozent auf 49,85 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 250 841 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 258,809 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SLI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,93 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,78 Prozent bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at