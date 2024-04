Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI präsentiert sich am Mittag leichter

Anleger in Zürich treten heute den Rückzug an.

Am Freitag verbucht der SLI um 12:10 Uhr via SIX ein Minus in Höhe von 1,29 Prozent auf 1 889,46 Punkte. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 1,35 Prozent auf 1 888,36 Punkte an der Kurstafel, nach 1 914,22 Punkten am Vortag.

Bei 1 892,24 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 1 885,78 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Seit Beginn der Woche gab der SLI bereits um 1,79 Prozent nach. Vor einem Monat, am 05.03.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 866,09 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.01.2024, wurde der SLI mit 1 763,66 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 05.04.2023, lag der SLI noch bei 1 740,14 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 7,14 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 1 936,63 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Sandoz (+ 0,31 Prozent auf 26,18 CHF), Lindt (-0,10 Prozent auf 10 370,00 CHF), Schindler (-0,27 Prozent auf 224,60 CHF), Alcon (-0,39 Prozent auf 75,88 CHF) und Nestlé (-0,61 Prozent auf 94,20 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil ams (-4,74 Prozent auf 0,99 CHF), Logitech (-2,83 Prozent auf 78,36 CHF), UBS (-2,49 Prozent auf 27,85 CHF), Novartis (-1,95 Prozent auf 86,52 CHF) und Temenos (-1,90 Prozent auf 62,05 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Die ams-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 3 774 958 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 252,474 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder

Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,92 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

