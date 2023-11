Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI fällt zum Handelsende

Der SMI zeigte sich am Abend mit negativem Vorzeichen.

Zum Handelsende notierte der SMI im SIX-Handel 0,84 Prozent tiefer bei 10 555,35 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,176 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SMI 0,356 Prozent tiefer bei 10 607,05 Punkten, nach 10 644,99 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 10 645,19 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 10 519,27 Punkten.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang Verluste von 0,385 Prozent. Vor einem Monat, am 10.10.2023, wies der SMI einen Stand von 11 001,69 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2023, notierte der SMI bei 11 149,79 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 10.11.2022, den Wert von 11 120,49 Punkten.

Der Index gab seit Jahresbeginn 2023 bereits um 3,86 Prozent nach. Bei 11 616,37 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 10 251,33 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Givaudan (+ 2,25 Prozent auf 3 180,00 CHF), Holcim (+ 0,57 Prozent auf 59,98 CHF), Sonova (+ 0,44 Prozent auf 226,90 CHF), Logitech (+ 0,22 Prozent auf 73,44 CHF) und Partners Group (-0,14 Prozent auf 1 050,00 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Richemont (-5,20 Prozent auf 106,70 CHF), Alcon (-2,08 Prozent auf 64,94 CHF), Sika (-1,92 Prozent auf 225,00 CHF), Lonza (-1,36 Prozent auf 334,60 CHF) und Kühne + Nagel International (-1,24 Prozent auf 239,80 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 5 132 805 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 265,895 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,79 erwartet. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,28 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at